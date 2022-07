Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer Suzuki beschädigt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Mittwoch (20. Juli 2022) gegen 23:05 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem schwarzen Suzuki die Umgehungsstraße (B 9), als ihm auf seiner Fahrspur in Höhe der Rheurdter Straße ein Wagen entgegenkam. Obwohl der Kevelaerer versuchte auszuweichen, kollidierten die Fahrzeuge. Sein Suzuki wurde an der linken Seite stark beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Krefeld fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Wagen des Flüchtigen handelt es sich um einen metallic roten Renault Twingo der Baureihe III (2014 bis 2019). Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen oder dem beschädigten Renault Twingo bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell