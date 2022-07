Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

schwarzer Mazda beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (20.07.2022) kam es an der Wardstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht mit Sachschaden. Der schwarze Mazda eines 43-jährigen aus Nütterden, wurde bei dem Unfall am Dach, Heck und Heckscheinwerfer beschädigt. Ein Zeuge hatte gegen 15:50 Uhr einen Aufprall akustisch wahrgenommen und einen neben dem Fahrzeug liegenden Mann, welcher mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs gewesen war, angesprochen. Der bislang unbekannte vermutliche Täter war der deutschen Sprache jedoch nicht mächtig und entfernte sich vom Unfallort, während der Zeuge den Besitzer des Fahrzeugs aufsuchte.

Der Zeuge gab im Nachgang folgende Täterbeschreibung an:

- ca. 175 cm groß - 20-23 Jahre alt - kurzes dunkles Haar - kurzer dunkler Bart - europäisches Erscheinungsbild - vermutlich weder deutsch- noch englischsprachig - fuhr einen schwarzen E-Scooter (Hersteller und Kennzeichen unbekannt) - trug keinen Schutzhelm

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell