Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Fußgängerin vom PKW erfasst

Kleve (ots)

Am Montag (19. Juli 2022) gegen 10:30 Uhr erlitt eine 21-jährige Kleverin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Die junge Frau wollte die Emmericher Straße auf dem Teilstück zwischen dem Hoher Weg und der Roberstraße, in Richtung Emmerich betrachtet, von rechts nach links überqueren. Nach ersten Erkenntnissen trat die junge Frau unvermittelt auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von dem Honda Jazz einer 77-Jährigen aus Kleve erfasst, die die Straße in Richtung Emmerich befuhr. Die 21-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt sie derart schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der sie in eine Klinik brachte. Die 77-jähirge Autofahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Mit im Wagen saßen eine 44-Jährige Beifahrerin und zwei 13 und elfjährige Kinder. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen der 21-Jährigen und auch um die beiden am Unfall beteiligten Kinder. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell