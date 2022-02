Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Taxi beschädigt, Taxifahrer geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (5. Februar) auf Sonntag (6. Februar) wurde in Willingen aus einer Personengruppe zunächst ein Taxi beschädigt, anschließend schlug ein Unbekannter aus der Gruppe den Taxifahrer in das Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass es vor einer Gaststätte in der Briloner Straße in Willingen zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Am Einsatzort wurde den eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Korbach geschildert, dass aus einer größeren Personengruppe ein vor der Gaststätte wartendes Taxi beschädigt wurde. Der Taxifahrer sei daraufhin ausgestiegen, er habe weitere Beschädigungen verhindern und die Personen zur Rede stellen wollen. Dabei sei der Taxifahrer unvermittelt von einer unbekannten Person aus der Gruppe in das Gesicht geschlagen worden. Dadurch erlitt er Verletzungen, die anschließend ärztlich versorgt werden mussten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe und einem Mann gegeben haben, bei der es um die Nutzung des vor der Gaststätte wartenden Taxis gegangen sein soll. Bei der Personengruppe handelte es sich nach Zeugenangaben um Niederländer.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die die Straftaten beobachtet haben, sich unter Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

