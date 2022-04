Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Dieb nutzt Unachtsamkeit

Velen (ots)

Eine Geldbörse hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen in Velen entwendet. Die Geschädigte hatte das Portemonnaie in ihren Einkaufskorb gelegt und diesen hinter ihrem Wagen abgestellt, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Sie wollte gegen 10.00 Uhr in einem Discounter an der Straße Alte Gärtnerei einkaufen. Ohne den Einkaufskorb mitzunehmen, betrat sie den Markt. Dort bemerkte sie, dass sie den Korb auf dem Parkplatz hatte stehen lassen und ging zurück. Diese kurze Zeit hatte ein Dieb genutzt, um das Portemonnaie zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

