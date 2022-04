Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Lenker berühren sich

Radfahrer stürzen

Legden (ots)

Da auf der Straße viel Kraftfahrzeugverkehr geherrscht habe, sei er auf den "Bürgersteig" ausgewichen, schilderte ein 23 Jahre alter Radfahrer die Entstehung eines Verkehrsunfalls in Legden. Er sei gegen 12.00 Uhr auf dem Westring in Richtung Ahauser Straße unterwegs gewesen, als er von einem anderen Radfahrer rechtsseitig überholt worden sei. Die Lenker hätten sich berührt, infolgedessen sie beide gestürzt seien. Der Überholende hätte sich aufgerappelt und seine Fahrt in Richtung Ahauser Straße fortgesetzt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Legdener gab weiter an, sich leicht verletzt zu haben. Den mit einem schwarzen Hollandrad mit roter Klingel am Lenker geflüchteten Radfahrer beschrieb er wie folgt: circa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kurze, schwarze Haare, dunkler Teint. Er sei mit einem weißen T-Shirt mit einem Nike-Schriftzug auf dem Rücken, einer blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten Radfahrer sowie mögliche Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260.

