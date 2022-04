Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - An Engstelle krachen Spiegel zusammen

Gescher (ots)

Nachdem die Außenspiegel zweier entgegenkommender Autos an einer Engstelle des Westfalenrings in Gescher kollidiert waren, setzte ein Unfallbeteiligter seine Fahrt in Richtung Borkener Damm fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Fahrerin eines grauen Opel Zafira hatte angehalten, um die Schadenregulierung zu ermöglichen. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Wagen unterwegs. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell