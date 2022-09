Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich auf der B10

Ludwigsburg (ots)

Am 13.09.2022 gegen 21:00 Uhr kam es auf der B10, Höhe Enzweihingen, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 49-jährige Opel-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die B10 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Opel-Fahrerin, kurz nach dem Ortseingang Enzweihingen, nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Die B10 musste über den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Opel-Fahrerin wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

