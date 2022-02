Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Baumaterialien gestohlen.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen (12. - 14. Februar 2022) in die Räume eines ehemaligen Baustoffhandels an der Kükenbrucher Straße ein. Sie entwendeten Restbestände an Baumaterialien. Insbesondere handelt es sich bei dem Diebesgut um Schrauben und Dübel in noch unbekannter Stückzahl. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

