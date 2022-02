Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mehrere Einbrüche am Wochenende.

Wir berichteten gestern von dem Einbruch in ein Bürogebäude in der Regenstorstraße, bei dem ein einzelner Täter durch einen Zeugen überrascht wurde: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5146321 Nunmehr wurden weitere Einbruchsdelikte im Lemgoer Innenstadtbereich angezeigt, die zum Teil die gleiche Vorgehensweise aufzeigen, so dass ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Einbrüche wurden über das vergangene Wochenende (11. - 14. Februar 2022) verübt. Durch einen Kellerschacht gelangten die Täter in ein Bürogebäude "An der Bega". Sie durchsuchten die Büros nach Wertgegenständen und erbeuteten etwas Bargeld. Bei einem Bestattungsunternehmen im Steinweg schlugen die Einbrecher das Glas eines Fensters ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Behältnisse und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. In der Pideritstraße brachen Unbekannte in eine Arztpraxis ein. Auch dort wurde ein Fensterglas zerstört, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Diebesgut erlangten sie in Form eines kleineren Bargeldbetrages. In diesem Fall lässt sich der Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen (12. - 14. Februar 2022) eingrenzen. Schließlich warfen Einbrecher das Glas eines Fensters in einem Gebäudekomplex im Steinweg ein. Darin befinden sich mehrere Geschäfte und Büros. Die Täter brachen innerhalb des Gebäudes weitere Türen auf und durchwühlten die Räume. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf Sonntagmittag bis Montagmorgen (13. - 14. Februar 2022). Ihre Beobachtungen zu allen Fällen teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 mit.

