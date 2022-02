Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld gestohlen.

Lippe (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten Einbrecher, die sich über das vergangene Wochenende (11. - 14. Februar 2022) gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Fürstengartenstraße verschafft hatten. Die Täter gelangten vermutlich über ein Baugerüst an ein Fenster und brachen es auf. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

