POL-LIP: Lage. Einbrecher im Bauhof.

Über das vergangene Wochenende (11. - 14. Februar 2022) brachen bislang Unbekannte in die Werk- und Lagerhallen in der Straße "Am Bauhof" ein. Die Täter richteten dabei erheblichen Sachschaden an, in dem sie die Technik des Tores der Hauptzufahrt beschädigten und mehrere massive Türen aufbrachen. Die Einbrecher erbeuteten Messing in einer noch nicht bestimmbaren Menge. Ob sie weiteres Diebesgut machten, steht ebenfalls noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

