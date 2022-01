Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dieb auf frischer Tat festgenommen

Offenburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (30.01) kam es am Offenburger Bahnhof zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie er mittels einer Schleuder Stahlkugeln auf die Autoscheibe eines am Bahnhof geparkten Fahrzeugs schoss. Anschließend soll er durch das kaputte Fenster ins Handschuhfach gegriffen und dieses durchsucht haben. Ob Gegenstände entwendet wurden wird noch ermittelt. Die Zeugen wählten den Notruf, woraufhin der Tatverdächtige durch eine Streife der Landespolizei noch in Tatortnähe festgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung konnte auch das vermeintliche Tatwerkzeug aufgefunden werden, in seiner Jackentasche hatte er eine Steinschleuder sowie über 150 Stahlkugeln. Der Mann wurde zuständigkeitshalber der Bundespolizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

