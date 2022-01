Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 33-Jähriger versucht Beamte anzugreifen

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, konnte ein marokkanischer Staatsangehöriger sich gestern Nachmittag bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke nicht ausweisen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung auf der Dienststelle zeigte er sich unkooperativ und versuchte die Beamten mittels Faustschlägen anzugreifen, was aber verhindert werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der in Frankreich lebende 33-Jährige wieder zurück ins Nachbarland und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

