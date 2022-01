Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Themar (ots)

Am Freitag 21.01.2022, gegen 10:35 Uhr wollte der Fahrer eines Lieferdienstes mit seinem Ford Transporter auf die Straße Haardtwiese in Themar einfahren und übersieht dabei einen von rechts kommenden Ford Ranger aus Schleusingen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und zu einem Gesamtschaden in Hohe von etwa 7.000 EUR. Verletzt wird bei der Kollision aber niemand.

