POL-COE: Ascheberg, Prälat-Degener-Straße/Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Ein stark beschädigter Mercedes gibt dem Verkehrskommissariat der Polizei Coesfeld Rätsel auf. Ein schwarzer Mercedes AMG GLA war in der Nacht zum Samstag der vergangenen Woche (2.10.) am Straßenrand ordnungsgemäß geparkt. Gegen 8.15 Uhr stellte der Besitzer einen erheblichen Schaden mittig im gesamten Heckbereich seines Autos fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person oder der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

