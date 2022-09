Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Ludwigsburg (ots)

Nach einem versuchten Raub, der sich am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter stieg gegen 23:00 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg in das Taxi eines 64-Jährigen ein und ließ sich zu einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße fahren. Nachdem er dort kurz ausgestiegen und in den Verkaufsraum gegangen war, kehrte er zu dem Taxi zurück, stieg wieder ein und wollte sich zurück zum Bahnhof fahren lassen. In der Richard-Wagner-Straße würgte der Unbekannte den Taxifahrer plötzlich von hinten, während er die Herausgabe von Geld forderte. Der 64-Jährige konnte den Alarm des Fahrzeugs auslösen und die Fahrertür, des nur noch langsam fahrenden Mercedes öffnen. Anschließend soll der Täter nach vorn geklettert sein und den Taxifahrer aus dem Fahrzeug gestoßen haben. Während der PKW langsam weiter rollte und an der Kreuzung zur Hohenzollern Straße an einem Baum zum Stehen kam, flüchtete der Unbekannte ohne Raubgut zu Fuß in Richtung Friedrichstraße. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug konnten bislang noch nicht genau beziffert werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Basecap sowie ein schwarz-weiß kariertes Halstuch, welches er über das Gesicht gezogen hatte. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen an den Ärmeln, einer schwarzen Outdoorhose sowie grauen Sneakers. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell