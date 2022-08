Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher stiehlt Fahrrad - Besitzer ist nur wenige Meter entfernt

Hamm-Pelkum (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18. August, 23.30 Uhr, bis Freitag, 19.August, 2 Uhr, ist ein Unbekannter an der Kamener Straße in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und entwendete ein Fahrrad.

Der unbekannte Tatverdächtige verschaffte sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung und durchsuchte dort das Schlafzimmer sowie die Gartenlaube auf dem Grundstück.

Aus dem Garten entwendete der Tatverdächtige dann ein Damenfahrrad und flüchtete.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung befanden sich zur Tatzeit unter einem Carport am anderen Ende des Grundstücks und bemerkten den Dieb nicht.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (vd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell