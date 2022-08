Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18. August) kam es auf der Lipperandstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 20-jährige Volkswagenfahrerin aus Hamm war dort gegen 15 Uhr in Richtung Werne unterwegs und wollte nach links in die Oberholsener Straße abbiegen. Nachdem sie sich auf die Linksabbiegerspur eingeordnet und zum Abbiegen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 60-Jährigen aus Ahlen. Dieser hatte zuvor die Lipperandstraße in Richtung Hamm befahren. Die 20 Jährige, ihre 19-jährige Beifahrerin sowie der Avensisfahrer wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht. Während die beiden Frauen stationär verblieben, konnte der 60 Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lipperandstraße zwischen der Münsterstraße und der Herberner Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell