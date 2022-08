POL-HAM: Einbruch: Drei Mountainbikes aus Fahrradgeschäft gestohlen

Hamm-Herringen (ots) - Einer 39-jährigen Hammerin wurde am Dienstagmorgen, 16. August, auf dem Evangelischen Friedhof an der Neufchâteaustraße die Handtasche geraubt. Gegen 10.45 Uhr stellte sich ein unbekannter Mann vor die Hammerin und schlug ihr mit der Faust einmal in das Gesicht. Dann entriss der Unbekannte ihr die Handtasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Westen. In der Tasche der Geschädigten befanden sich ...

