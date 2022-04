Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr Düsseldorf befreit Verletzten nach Unfall mit Straßenbahn

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 03. April 2022, 22:45 Uhr, Waldstraße, Rath.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Sonntagabend an der Straßenbahnhaltestelle Rather Waldstadion zu einem Unfall, bei dem eine Person zwischen die Bahnsteigkante und Straßenbahnwagen geriet und infolgedessen eingeklemmt wurde.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die auf dem Bahnsteig liegende Person umgehend medizinisch. Alle weiteren Fahrgäste waren bereits aus der Straßenbahn geführt worden und blieben unverletzt. Zur Befreiung des eingeklemmten Beines wurde mittels technischem Gerät der Spalt zwischen Schienenfahrzeug und Bahnsteigkante so aufgeweitet, dass der Patient nach nur wenigen Minuten befreit war und an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Zur weiteren Diagnostik und Behandlung erfolgte der Transport in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Der Fahrer der Rheinbahn wurde sowohl durch die Einsatzkräfte als auch über unternehmenseigene Fachkräfte betreut. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell