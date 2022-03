Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Vier Verletzte bei Deckeneinsturz in einer Diskothek

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 27. März 2022, 5.06 Uhr, Bahnstraße, Stadtmitte

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 5 Uhr morgens zu dem Einsturz von rund 30 Quadratmetern einer abgehängten Decke im Thekenbereich eines Nachtclubs. Die herabstürzenden Teile verletzten dabei vier Personen, zwei von ihnen schwer. Die bereits nach wenigen Minuten eingetroffenen Einsatzkräfte räumten den Club und kontrollierten den betroffenen Bereich. Da keine Gefahr eines weiteren Einsturzes bestand, wurde der Thekenbereich vom elektrischen Strom getrennt und gesichert. Parallel dazu wurden durch die Notfallsanitäter und Notärzte des städtischen Rettungsdienstes vier Personen versorgt. Eine 25-jährige Mitarbeiterin der Diskothek sowie eine 20-jährige Besucherin wurden schwer verletzt zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser transportiert. Zwei weitere Patienten wurden an der Einsatzstelle ambulant behandelt. Um 6.49 war der Einsatz für die letzten der insgesamt 48 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf beendet, zur Feststellung der Unglücksursache haben die Polizei sowie das Bauaufsichtsamt die Ermittlungen aufgenommen.

