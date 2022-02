Feuerwehr Bochum

FW-BO: Junge Katze aus 10m Höhe gerettet

Bochum Altenbochum (ots)

Um kurz vor 15:00 Uhr meldete ein besorgter Katzenhalter der Feuerwehr Bochum, dass seine Katze seit ca. 24 Stunden in einer Konifere säße. Da sich das Tier in ca. 10 Meter Höhe befände, würde er nicht selber an das Tier herankommen. Daraufhin wurden von der Innenstadtwache ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, Am Dornbusch in Bochum Altenbochum, eintrafen bestätigte sich die gemeldete Lage. Mit Hilfe eines Chips, welcher sich am Halsband der Katze befindet, konnte der Besitzer seine Katze orten. Ein Signalton vom Chip erleichterte die Suche. Nur die Katze selbst war nicht zu sehen und kam auch nicht eigenständig von der Konifere runter. Mit dem Einsatz der Drehleiter konnte das Rätsel gelüftet werden. Das junge Tier war von stacheligen Brombeertrieben umschlossen. Schnell konnte das Tier aus seiner misslichen Situation befreit werden und seinem erleichterten Besitzer übergeben werden. Die Katze blieb unverletzt und verhielt sich während der Rettung ganz ruhig. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 6 Einsatzkräfte von der Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell