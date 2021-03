Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person in Kassel: Feuer vermutlich fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 27.03.2021, um 21:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/pm/44143/4875099 veröffentlichte Erstmeldung zum Brand.)

Kassel-Nord: Nach dem Brand, der sich am vergangenen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, im Kasseler Stadtteil Nord ereignete, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Samstag die Brandstelle aufgesucht und dort die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt. Wie sie dazu berichten, gehen sie derzeit davon aus, dass das Feuer in dem Ein-Zimmer Appartement fahrlässig verursacht wurde. Die genaue Brandursache ist bisher immer noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Die Schadenshöhe am Appartement wird insgesamt auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Weitere Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Identität der tödlich verletzten Person steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Nähere Angaben erhoffen sich die Ermittler durch die für Dienstag angesetzte Obduktion. Durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr war der Brand am Samstag zügig gelöscht worden, so dass das Feuer nicht auf die angrenzenden Wohnungen übergriff. Die Ermittlungen dauern an.

