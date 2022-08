POL-HAM: 39-Jährige wird auf Herringer Friedhof ausgeraubt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein geparkter Opel wurde am Dienstag, 16. August, in der Zeit von 8.45 Uhr bis 18.32 Uhr auf dem Parkplatz des Maxi-Centers an der Ostwennemarstraße beschädigt. Der flüchtige Fahrer verursachte - vermutlich beim Rangieren - Lackkratzer an der rechten Seite des geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Hinweise zu ...

mehr