Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wiederholte Sachbeschädigung an Pkw

Dieblich (ots)

In der Nacht vom 10.auf den 11.5. wurde ein in Dieblich in der Römerstraße vor der Hausnummer 3 geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Lack an einem Honda Civic. Bereits im Januar wurde dieser Pkw von Unbekannten zerkratzt. Die Polizeiwache Brodenbach bittet insbesondere Anwohner die sachdienliche Hinweise geben können sich unter 02605 98021510 zu melden.

