POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Simmern/Hunsrück (ots) - Verkehrsunfall K 52 Am Samstagmittag befuhr ein Fahranfänger mit seinem Pkw die K52 von Wahlbach kommend in Fahrtrichtung Altweidelbach. Der 20-jährige setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er das erste Fahrzeug bereits ...

mehr