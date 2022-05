Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 06.05.22 bis Sonntag, 08.05.22)

Simmern/Hunsrück (ots)

Verkehrsunfall K 52

Am Samstagmittag befuhr ein Fahranfänger mit seinem Pkw die K52 von Wahlbach kommend in Fahrtrichtung Altweidelbach. Der 20-jährige setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er das erste Fahrzeug bereits überholt hatte und sich auf Höhe des zweiten befand, kam ihm ein Pkw aus Richtung Altweidelbach entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste das aus Richtung Altweidelbach kommende Fahrzeug in den Grünstreifen ausweichen und touchierte einen Leitpfosten. Der überholende Pkw versuchte nach rechts auszuweichen und streifte hierbei das neben ihm fahrende Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Bei allgemeinen durchgeführten Verkehrskontrollen im Dienstgebiet konnten am Wochenende einige Fahrzeugführer festgestellt werden, welche alkoholisiert oder unter berauschenden Mitteln mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafanzeigen bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

Betrugsversuche

Es wurden Fälle gemeldet, bei denen die Geschädigten überredet wurden, Fotos oder Videos von sich anzufertigen auf denen sie unbekleidet zu sehen sind. Im Anschluss wurden diese aufgefordert einen Geldbetrag zu entrichten, andernfalls würden die zuvor angefertigten Fotos/ Videos veröffentlicht. Daher möchte die Polizei nochmals vor Erpressungsversuchen im Internet bzw. über Handy waren und sensibilisieren, keine intimen Fotos mit unbekannten Personen zu teilen.

