Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf vom 06.05.2022 - 08.05.2022

Bendorf/Rhein (ots)

Trunkenheit im Verkehr mit PKW

Am 06.05.2022 um 10:30 Uhr erhielt die Polizei von einem Zeugen den Hinweis über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Bendorf in der Hauptstraße. Die Streife konnte den 69-jährigen verantwortlichen PKW-Fahrer dann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung antreffen und kontrollieren. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille auf und ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschein beschlagnahmt.

Trunkenheiten im Verkehr mit Fahrrädern

Am Abend des 06.05.2022 um 21:00 Uhr fiel Zeugen in Bendorf in der Karl-Fries-Straße ein 65-jähriger Radfahrer auf, der erheblich alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann kollidierte leicht mit einem geparkten PKW und stürzte anschließend in eine Hecke. Ihm wurde nach Eintreffen der Polizei eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Am 07.05.2022 um 22:50 Uhr fiel dann der nächste Fahrradfahrer alkoholisiert vom Sattel. Der 54-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem Fahrrad die Engerser Landstraße in Bendorf und stürzte aufgrund seiner erheblichen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Vallendar

In der Zeit zwischen dem 03. bis zum 06.05.2022 wurde in Vallendar in der Löhrstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter zertrümmerten ein Fenster des Erdgeschosses und drangen so in das Gebäude ein. Es wurden alle Räume durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet. Die Tat wurde aufgrund der Abwesenheit der 83-jährigen Geschädigten erst verspätet angezeigt. Zeugenhinweise zu dem tatrelevanten Zeitraum nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 entgegen.

Ingewahrsamnahme eines Randalierers in Vallendar

Am 06.05.2022 ab 21:26 Uhr beschäftigte die Polizei mehrfach ein Störer in Vallendar in der Hellenstraße. Der 34-jährige Beschuldigte ohne festen Wohnsitz befolgte in stark alkoholisiertem Zustand mehrfach nicht den von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis auf dem Gelände eines Supermarktes, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste und die Nacht bei der Polizei verbrachte. Gegen ihn wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedenbruch eingeleitet.

Vandalismus an Bushaltestelle

In der Nacht vom 07.05. auf den 08.05.2022 wurde die Bushaltestelle in der Westerwaldstraße in Bendorf/Stromberg in Fahrtrichtung Bendorf/Sayn stark beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde die Glaseinfassung zertrümmert. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 zu melden.

Verkehrsunfälle

Darüber hinaus ereigneten sich in dem Berichtszeitraum im Dienstgebiet der PI Bendorf sieben Verkehrsunfälle, bei denen es glücklicherweise nur bei Blechschäden blieb.

