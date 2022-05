Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall - Abschlussmeldung

Oberwesel - Engehöll, L 220 (ots)

Am Samstag, den 07.05.2022 befuhr gegen 12:20 Uhr ein Kraftrad, besetzt mit zwei Personen, die L 220 von Oberwesel kommend in Fahrtrichtung Wiebelsheim. Kurz nach der Ortsausfahrt Engehöll verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Kraftrad und kam zu Fall. Das Kraftrad geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Der 64-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 59-jährige Sozia verstarb aufgrund ihrer Verletzungen an der Unfallstelle. Am Kraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 220 wurde zwecks Unfallaufnahme für insgesamt 3,5 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, des DRK und der Feuerwehr.

