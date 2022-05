POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Erstmeldung

Boppard (ots) - Am Freitag, den 06.05.2022, kam es zwischen 07:15 Uhr und 16:50 Uhr in der Angertstraße in Boppard zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Der Verkehrsunfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne den Geschädigten oder hiesige Dienststelle in Kenntnis zu setzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen. ...

