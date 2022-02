Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Entsorgung von zwei Heizöltanks

Remagen (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Remagen über zwei Heizöltanks in Kenntnis gesetzt, welche an der K40 zwischen Remagen-Unkelbach und Remagen-Oedingen durch bislang unbekannte Personen entsorgt wurden. Aufgrund des Zustandes der Heizöltanks und Zeugenangaben ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass die Heizöltanks erst vor kurzem dort abgelegt wurden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, welche Beobachtungen im Bereich der K40 gemacht haben. Hinweise können telefonisch unter 02642-93820 der Polizei Remagen mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell