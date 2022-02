Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Kottenheim, Hausener Straße (ots)

In der Zeit vom 22.02.2022, ca. 15:30 Uhr, bis 23.02.2022, 06:20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Zugmaschine eines parkenden, Lkw, Scania, welcher auf dem Gelände der MHT-Tankstelle abgestellt war. Aufgrund des Schadensbildes, dürfte der Scania durch einen anderen rangierenden Lkw beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR, zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

