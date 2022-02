Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Sinzig (ots)

Ein Unfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, ereignete sich am Mittwochmittag in Sinzig. Um 12.20 Uhr gingen die ersten Meldungen hierzu bei der Polizei Remagen und der Integrierten Leitstelle des Rettungsdienstes ein.

Soweit bislang nachvollziehbar, war eine 86-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Westumer Straße in die Koisdorfer Straße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Seniorin zog sich bei dem Unfall den ersten Erkenntnissen zufolge schmerzhafte, aber keine schwerwiegenden Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden zwei 44 und 46 Jahre alte Insassen ebenfalls leicht verletzt, benötigten aber keine medizinische Versorgung vor Ort.

Die Fahrzeuge der Beteiligten, ein Opel Corsa sowie ein VW Sharan, wurden bei der Kollision erheblich beschädigt, so dass die Polizei von rund 15.000 Euro und wirtschaftlichem Totalschaden ausgeht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.

