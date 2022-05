Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht Reichensperger Straße

Boppard (ots)

In der Nacht vom 05.05.2022 (Donnerstag) auf den 06.05.2022 (Freitag) wurde in der Reichensperger Straße in Boppard ein am Straßenrand geparkter PKW beschädigt. Vermutlich streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06742-8090 bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

