POL-PDKO: Trickdiebstahl durch falsche Gas-Ableser

Bendorf (ots)

Bereits am 06.04.2022, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einen Trickdiebstahl in der Hohl in Bendorf. Ein Mann und eine Frau klingelten bei dem Geschädigten und gaben an die Heizung ablesen zu wollen. Während der Geschädigte abgelenkt wurde stahl eine der Person mehrere Schmuck-Gegenstände aus verschiedenen Schubladen. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt und erst nach einem Hinweis eines Freundes bei der Polizei angezeigt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bendorf zu wenden.

