Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffiti beim Horst-Eckel-Haus

Kusel (ots)

Bereits im Zeitraum vom Montag, 06.09., ca. 17:00 Uhr bis Dienstag, 07.09., ca. 09:00 Uhr wurde eine Stützmauer beim Parkplatz am Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße durch mehrere sog. "Tags" beschmiert. Bei "Tags" handelt es sich um Schriftzüge oder Zahlenkombinationen, die durch Sprühfarbe aufgebracht werden. Solche Farbe ist nur sehr aufwändig wieder zu entfernen, sodass hier ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden sein dürfte. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06381-9190, per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de oder persönlich zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell