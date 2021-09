Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei warnt vor "betrügerischen" Stellenanzeigen

Lauterecken (ots)

Die Polizeiinspektion Lauterecken wurde im Rahmen eines aktuellen Ermittlungsverfahrens auf eine potenzielle Betrugsmasche via Stellenannoncen aufmerksam gemacht. Laut Angaben des Anzeigeerstatters recherchierte er in lokalen Printmedien nach Jobangeboten. Im Nachgang erfolgte auf die Annonce eine Onlinebewerbung. Bei der Onlinebewerbung wurde ein erheblicher Anteil personenbezogener Daten angegeben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass vermutlich gar kein Job in Aussicht stand, lediglich die personenbezogenen Daten erhoben wurden. Inwiefern diese zur weiteren missbräuchlichen Verwendung genutzt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen folgen. Die Polizeiinspektion Lauterecken warnt eindringlich vor der leichtgläubigen Herausgabe personenbezogener Daten. Vorab wäre eine Recherche bezüglich des möglichen Arbeitgebers zu empfehlen. |pilek

