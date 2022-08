Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Unbekannter Toter aus dem Krankenhaus identifiziert

Duisburg (ots)

Die Polizei konnte den unbekannten Toten, den eine Mitarbeiterin am Donnerstag (21. Juli) in einem Abstellraum eines Krankenhauses gefunden hat, identifizieren (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5286121). Zeugen hatten den 61-Jährigen auf Bildern erkannt. Nach den Erkenntnissen der Ermittler hat der Verstorbene vorrangig in der letzten Zeit auf der Straße gelebt und sich regelmäßig in Einrichtungen für wohnungslose bzw. suchtkranke Menschen aufgehalten. Die Kripo dankt den Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Hinweisen an die Polizei gewendet haben.

