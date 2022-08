POL-DU: Hochfeld: Zusammenstoß auf Kreuzung - Polizei sucht Unfallfahrer und Zeugen

Duisburg (ots) - In gleich zwei Fällen haben Trickbetrüger am Dienstag (2. August) in Duisburg zugeschlagen: In einer Wohnsiedlung in Wanheimerort (Nähe Bahnhof Schlenk) haben sich Trickbetrüger für angebliche Handwerksarbeiten von einer 92-Jährigen bezahlen lassen. Die Täter klingelten gegen 13 Uhr bei der Seniorin, stellten sich ihr als Dachdecker vor und ...

