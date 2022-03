Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Celle (ots)

Aktuell versuchen erneut Telefonbetrüger, an das Geld älterer Mitbürger zu kommen. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und man nun vorsichtshalber Wertgegenstände in Sicherheit bringen müsse. Dabei wurden die Angerufenen nach Geld und Vermögen ausgefragt. Erfreulicherweise ist niemand auf diese Betrugsversuche hereingefallen, so dass es zu keinem Schaden gekommen ist. Die Polizei empfiehlt dringend, nicht auf derartige Anrufe einzugehen und keine Auskünfte zu erteilen. Statt dessen sollte die richtige Polizei über den Notruf 110 gewählt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell