Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen

Celle (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Bereich der Kantstraße zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Neben der Oberschule in der Kantstraße wurde auch ein Schuppen auf einem Kindergartengelände aufgebrochen sowie eine Ampelanlage an der Einmündung zur Hänigser Straße beschädigt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/495460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell