POL-DU: Obermarxloh: 30-Jähriger vermisst - Bitte halten Sie die Augen nach Yuliyan offen!

Duisburg (ots) - Ein Trickdieb hat am Montagvormittag (1. August, gegen 10:30 Uhr) eine Seniorin an der Hochfeldstraße ausgenommen. Der Mann sprach die 82-Jährige an ihrem Gartentor an, angeblich um ihr einen Mantel zu verkaufen. Die Frau probierte den Mantel an, gab ihn dem Mann aber wieder zurück, weil er ihr nicht gefiel. Als der Unbekannte verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass auch ihre Halskette fehlte, ...

mehr