Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Raub auf Tankstelle - Täter flüchtet in Audi

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend (1. August, 21:50 Uhr) eine Tankstelle auf der Heerstraße überfallen. Der Mann attackierte einen Kassierer (19), schlug auf ihn ein und forderte Geld. Mit seiner Beute flüchtete der Maskierte in die Krummenhakstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Räuber dort als Beifahrer in einen Audi-Kombi gestiegen ist. Das Auto fuhr dann in Richtung Paul-Esch-Straße.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Räuber oder den Audi gesehen haben oder Angaben zu ihm oder dem Kennzeichen machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre, 1,85 Meter groß, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose, blaue OP-Maske. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell