Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei bringt 19-Jährigen Randalierer ins Gewahrsam

Duisburg (ots)

Tritte, Bisse und Spucken nutzten nichts - die Polizei hat am Samstagabend (30. Juli, 23:15 Uhr) einen 19-Jährigen zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam gebracht. Zeugen hatten den Notruf gewählt, weil der alkoholisierte Mann im Rheinpark an der Liebigstraße randalierte. Als die Beamten mit ihm sprachen, versuchte er an Ausrüstung, die an der Weste einer Polizistin befestigt war, zu greifen. Die Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zu Boden und legte ihm unter Widerstand Handschellen an. Im Gewahrsam entnahm ein Arzt dem 19-Jährigen noch Blutproben. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Die Polizistin verletzte sich zwar bei dem Einsatz, konnte allerdings weiter im Dienst bleiben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell