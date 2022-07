Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Wasserhähne "überprüft" und Beute gemacht - Falscher Handwerker nimmt Ehepaar aus

Duisburg (ots)

Ein falscher Handwerker hat am Donnerstagmittag (28. Juli, 13:45 Uhr) an der Haustür eines Ehepaares nahe eines Verteilerkreises an der Kaiser-Friedrich-Straße geklingelt. Der Mann gaukelte den Senioren (beide 76 Jahre) vor, dass er die Wasserhähne überprüfen müsse und ging in die Wohnung. Nach "getaner Arbeit" verabschiedete sich der Unbekannte. Das Ehepaar bemerkte dann eine offene Nachttischtür und stellte fest, dass eine Geldbörse fehlte.

Die Kripo sucht Zeugen, die den Trickbetrüger gesehen haben. Er wird wie folgt beschreiben: 30 bis 35 Jahre, 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkles Langarmshirt, schwarzer Mundschutz. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

