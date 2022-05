POL-PPRP: 58-Jähriger auf offener Straße angegriffen

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 03.05.2022-07.05.2022 wurde einem 11-Jährigen aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Mundenheimer Straße ein Fahrrad gestohlen. Das Rad der Marke "IDEAL" in blauer Farbe stand hier unter eine Überdachung und war verschlossen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

