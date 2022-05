POL-PPRP: Kinderfahrrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In einen Jugendclub in der Bliesstraße wurde zwischen dem 06.05.2022 und dem 09.05.2022 versucht einzubrechen. Unbekannte Täter machten sich an verschiedenen Gebäudeteilen zu schaffen, konnten jedoch nicht hineingelangen, weshalb auch nichts entwendet wurde. An den verschiedenen Türen entstand ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

