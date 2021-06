Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Sattelzug beschädigt Dachrinne und begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 24.06.21, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein Sattelaufzug mit Auflieger die L 110 in Richtung Sexau. In Freiamt-Reichenbach touchierte der Sattelzug ein Vordach und beschädigte hierbei die Dachrinne. Der Fahrer stieg aus, begutachtete den Schaden und verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt. ca. 1.000 EUR.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Laut Zeugenangaben handelte es sich um einen in Polen zugelassenen Auflieger. Zum Sattelzug liegen bislang keinerlei Hinweise vor.

