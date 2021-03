Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, Mittelstr. 4a (ots)

Am Mi., 10.03.2021, 14:52 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter, die Mittelstr. aus Richtung Bergstr. kommend in Richtung Grubenweg. In Höhe Haus-Nr. 4 a streifte er vermutlich infolge Unachtsamkeit den rechtsseitig neben der Straße geparkten VW Transporter eines 50-jährigen Fahrzeughalters. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln, wobei am VW Transporter der Glaseinsatz beschädigt wurde. Am Transporter des Unfallverursachers wurde das Spiegelgehäuse abgerissen. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine 28-jährige Zeugin beobachtete zwar nicht unmittelbar das Unfallgeschehen, sah jedoch das liegengebliebene Spiegelgehäuse und kurze Zeit später den vorbeifahrenden Transporter, an dem dieses Gehäuse fehlte. Die Zeugin notierte sich das ortsfremde Kennzeichen des unfallverursachenden Transporters und informierte den 50-jährigen Geschädigten. Unmittelbare Ermittlungen der örtlichen Dienststelle am Halterwohnsitz blieben erfolglos. Dort wurde niemand angetroffen. Gegen 17.40 Uhr wurden das Fahrzeug, ein Transporter Ford Transit, und der 22-jährige Unfallverursacher in Wissen angetroffen.

